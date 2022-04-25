"Не способствует урегулированию". Россия требует от США прекратить вооружать Украину

Министерство иностранных дел России направило США ноту протеста с требованием прекратить поставлять вооружения Украине. Якобы это не способствует урегулированию дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант" .

"800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Российская Федерация стремится добиться того, чтобы ее интересы "уважались в мире" и "российский голос был слышен".