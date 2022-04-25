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"Не способствует урегулированию". Россия требует от США прекратить вооружать Украину

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 25 апреля 2022 09:21
"Не способствует урегулированию". Россия требует от США прекратить вооружать Украину Фото: посол России в США Анатолий Антонов (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Министерство иностранных дел России направило США ноту протеста с требованием прекратить поставлять вооружения Украине. Якобы это не способствует урегулированию дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

"800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Российская Федерация стремится добиться того, чтобы ее интересы "уважались в мире" и "российский голос был слышен".

Напомним, ранее российская сторона уже говорила, что будет рассматривать поставки вооружений в Украину как свою "законную" военную цель.

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