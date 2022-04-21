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Россия будет расценивать поставки вооружения США в Украине, как военную цель, - МИД РФ

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 19:54
Россия будет расценивать поставки вооружения США в Украине, как военную цель, - МИД РФ Фото: Россия будет расценивать поставки вооружения США в Украину, как военную цель (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия пригрозила за помощь с вооружением Украине. Заявила, что, якобы, поставки с оружием для нашей страны от НАТО и США будут расцениваться, как военная цель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, идущих по украинской территории, вооруженные силы России имеют право рассматривать как законные военные цели", - заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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