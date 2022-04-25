ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не сприяє врегулюванню". Росія вимагає від США припинити озброювати Україну

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 25 квітня 2022 09:21
"Не сприяє врегулюванню". Росія вимагає від США припинити озброювати Україну Фото: посол Росії в США Анатолій Антонов (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство закордонних справ Росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні. Нібито це не сприяє врегулюванню дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

"800 млн доларів, на таку суму будуть поставлені озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулювання ситуації. Чи передавали ми ноту - так, ми підкреслили неприйнятність ситуації, коли США напихають Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики", - заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

За його словами, Російська Федерація прагне домогтися того, щоб її інтереси "поважалися в світі" і "російський голос було чути".

Нагадаємо, раніше російська сторона вже говорила, що буде розглядати поставки озброєнь в Україну як свою "законну" військову ціль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде