"Не сильно ображай, бо це партнери". Зеленський поспілкувався з Усиком перед поєдинком з Ф'юрі (відео)

Під час розмови Усик запевнив президента, що повністю готовий до протистояння:

"Настрій гарний. В останній тиждень, коли тренування кожний день, час не так довго тягнеться", – розповів чемпіон.

Зеленський у свою чергу зазначив, що виглядає Усик міцно, що вся Україна вболіватиме за нього. Проте застеріг, щоб чемпіон пам'ятав, що Велика Британія – наш партнер, допомагає України в боротьбі проти Росії, надає нам ракети. Тому, щоб перемагаючи Ф'юрі, Усик не сильно його ображав.

Усик відповів, якщо президенту в переговорах з партнерами знадобиться фізична сила, він завжди готовий допомогти.

Усик – Ф'юрі: головне про реванш

Бій відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі.

Це буде другий бій боксерів після 18 травня 2024. Тоді переміг Усик, здобувши звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

Обидва спортсмени протрималися 12 раундів, але перемога дісталася Усику за рішенням суддів. Того ж дня було анонсовано реванш.

Переможець поєдинку 21 грудня, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, оскільки в червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

У реванші Олександр Усик претендуватиме на свою 23-тю професійну перемогу поспіль. Українець отримає 60% гонорарного фонду бою та заробить приблизно 114 млн доларів. За перший бій йому виплатили значно меншу суму – 38 млн доларів.

Букмекери найбільш ймовірним результатом поєдинку вважають перемогу українця за очками. Середній коефіцієнт – 2.65. Таке ж закінчення бою, але на користь британця оцінюється у 4.80. На перемогу українця нокаутом у середньому дають кеф – 3.80. На аналогічне завершення бою від Ф'юрі – 4.50. Нічия в поєдинку малоймовірна – 15.00.

В андеркарді поєдинку виступить ще три українці. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, боксуватиме проти британця Ішмаеля Девіса. А суперваговик Андрій Новицький зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресом.

Стежити за головною подією у світі боксу глядачі матимуть можливість у прямому ефірі. Бій транслюватимуть український відеосервіс MEGOGO та глобальна платформа спортивних трансляцій DAZN.