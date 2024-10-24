"Не сидітимемо склавши руки". Південна Корея назвала умову поставок зброї Україні

Під час виступу він заявив, що , що Південна Корея не "сидітиме склавши руки" у відповідь на відправку Пхеньяном військ до Росії.

"Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова", - заявив Юн.

За його словами, Південна Корея дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але у даному випадку може переглянути це питання. Це залежатиме від військової активності Північної Кореї.

"Республіка Корея ніколи не буде сидіти склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством в залежності від розвитку військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією", - заявив Він.

Що може відправити Південна Корея Україні

Видання War Zone раніше писало, що у Південній Кореї зростає занепокоєння з приводу перекидання північнокорейських військ до Росії.

"Якщо незаконна військова співпраця між Північною Кореєю і Росією продовжиться, (Південна Корея - ред.) не стоятиме осторонь, а рішуче відреагує у співпраці з міжнародним співтовариством", - заявив головний заступник радника з питань національної безпеки Кім Тхе Хьо.

За даними ЗМІ, існує ймовірність того, що в Південна Корея може направти в Україну персонал для спостереження за тактикою і бойовими можливостями північнокорейських спецпідрозділів.

Ймовірно, команда південнокорейців складатиметься з військовослужбовців розвідувальних підрозділів, які могли б аналізувати тактику північнокорейських бойових дій або брати участь у допитах захоплених північнокорейців.

Також Сеул має низку систем оборонного озброєння, які він можна надати Україні. Зокрема, зенітно-ракетну систему середньої дальності Cheongung-II, яка могла б допомогти Україні посилити її протиповітряну оборону.

Також Південна Корея може постачати наступальну зброю, як-от артилерійські снаряди, гаубиці, танки та реактивні системи залпового вогню.

Водночас, у ЗМІ зауважили, що з початку вторгнення Росії в Україну Південна Корея надала Сполученим Штатам 155-міліметрові снаряди за умови, що США є "кінцевим споживачем". Таким чином, на думку спостерігачів, Сеул міг надати непряму збройну підтримку Україні.

Варто також зауважити, що Південня Корея має в своєму озброєнні балістичні ракети та бойові літаки, які теж можуть бути цікаві Україні.