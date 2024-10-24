"Не будем сидеть сложа руки". Южная Корея назвала условие поставок оружия Украине

Во время выступления он заявил, что , что Южная Корея не будет "сидеть сложа руки" в ответ на отправку Пхеньяном войск в Россию.

"Если Северная Корея отправит спецназ на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим возможность принятия необходимых мер по обеспечению безопасности Корейского полуострова", - заявил Юн.

По его словам, Южная Корея следует принципу отказа от прямых поставок летального оружия, но в данном случае может пересмотреть этот вопрос. Это будет зависеть от военной активности Северной Кореи.

"Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и будет предпринимать необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией", - заявил Он.

Что может отправить Южная Корея Украине

Издание War Zone ранее писало, что в Южной Корее растет беспокойство по поводу опрокидывания северокорейских войск в Россию.

"Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, (Южная Корея – ред.) не будет стоять в стороне, а решительно отреагирует в сотрудничестве с международным сообществом", – заявил главный заместитель советника по вопросам национальной безопасности Ким Тхе Хё.

По данным СМИ, существует вероятность того, что в Южная Корея может направить в Украину персонал для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских спецподразделений.

Вероятно, команда южнокорейцев состоит из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы анализировать тактику северокорейских боевых действий или участвовать в допросах захваченных северокорейцев.

Также у Сеула есть ряд систем оборонного вооружения, которые он может предоставить Украине. В частности, зенитно-ракетная система средней дальности Cheongung-II, которая могла бы помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону.

Также Южная Корея может поставлять наступательное оружие, например артиллерийские снаряды, гаубицы, танки и реактивные системы залпового огня.

В то же время, в СМИ отметили, что с начала вторжения России в Украину Южная Корея предоставила Соединенным Штатам 155-миллиметровые снаряды при условии, что США являются "конечным потребителем". Таким образом, по мнению наблюдателей, Сеул мог оказать косвенную вооруженную поддержку Украине.

Следует также отметить, что Южная Корея имеет в своем вооружении баллистические ракеты и боевые самолеты, которые тоже могут быть интересны Украине.