У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до РФ
Південна Корея засудила рішення КНДР відправити свої війська до Росії. Це матиме наслідки для північнокорейців.
Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.
"Ми рішуче засуджуємо незаконні дії Росії та Північної Кореї і хочемо дати зрозуміти, що вони матимуть наслідки", - заявив Чо Тхе Йол.
За його словами, Північна Корея повинна чітко визнати, що вона може бути притягнута до відповідальності згідно з міжнародним кримінальним правом залежно від конкретних дій її військ.
"Ми не можемо вести справи з Росією як зазвичай, поки вона продовжує своє незаконне вторгнення в Україну, порушуючи Статут ООН і міжнародне право", - сказав Чо.
Він вважає, що наразі КНДР хоче скористатись зміною режиму в США, щоб здійснити велику провокацію.
Росія попросила солдатів у КНДР
Північна Корея направила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох російських полігонах, про що свідчать відео в мережі.
За даними розвідки, КНДР могла відправити 11 тисяч військових, зокрема дві бригади по 6 тисяч осіб кожна. Водночас керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія може обміняти ракети та війська на технології для тактичної ядерної зброї для КНДР.
Водночас у Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.
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