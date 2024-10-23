ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до РФ

Середа 23 жовтня 2024 18:33
UA EN RU
У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до РФ Фото: Чо Тхе Йол (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Південна Корея засудила рішення КНДР відправити свої війська до Росії. Це матиме наслідки для північнокорейців.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.

"Ми рішуче засуджуємо незаконні дії Росії та Північної Кореї і хочемо дати зрозуміти, що вони матимуть наслідки", - заявив Чо Тхе Йол.

За його словами, Північна Корея повинна чітко визнати, що вона може бути притягнута до відповідальності згідно з міжнародним кримінальним правом залежно від конкретних дій її військ.

"Ми не можемо вести справи з Росією як зазвичай, поки вона продовжує своє незаконне вторгнення в Україну, порушуючи Статут ООН і міжнародне право", - сказав Чо.

Він вважає, що наразі КНДР хоче скористатись зміною режиму в США, щоб здійснити велику провокацію.

Росія попросила солдатів у КНДР

Північна Корея направила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох російських полігонах, про що свідчать відео в мережі.

За даними розвідки, КНДР могла відправити 11 тисяч військових, зокрема дві бригади по 6 тисяч осіб кожна. Водночас керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія може обміняти ракети та війська на технології для тактичної ядерної зброї для КНДР.

Водночас у Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР Південна Корея Війна в Україні
NEWS
Україна може не отримати обіцяні 4 млрд євро від Євросоюзу цього року: в чому причина
Україна може не отримати обіцяні 4 млрд євро від Євросоюзу цього року: в чому причина
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні