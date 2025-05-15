"Не шукатимемо його по світу". Путін проявив неповагу до Трампа й Ердогана, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не з’явився на перемовини, хоч сам їх ініціював. Україна не бігатиме по всьому світу, шукаючи людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатись", - заявив президент. Він наголосив, що зустріч має пройти без будь-яких умов. "Він (Путін, ред.) хотів "Давайте зустрічатись". Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Вони (партнери, - ред.) відчувають неповагу Росії. На мій погляд", - додав Зеленський.