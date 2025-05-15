"Не будем искать его по миру". Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не явился на переговоры, хотя сам их инициировал. Украина не будет бегать по всему миру в поисках человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство. Если он готов к переговорам, то надо встречаться", - заявил президент. Он подчеркнул, что встреча должна пройти без каких-либо условий. "Он (Путин, ред.) хотел "Давайте встречаться". Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, сейчас прилетели сюда. После этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру, искать человека. Они (партнеры, - ред.) чувствуют неуважение России. На мой взгляд", - добавил Зеленский.