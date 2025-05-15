ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Не будем искать его по миру". Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану, - Зеленский

Турция, Четверг 15 мая 2025 17:44
UA EN RU
"Не будем искать его по миру". Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин не явился на переговоры, хотя сам их инициировал. Украина не будет бегать по всему миру в поисках человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство. Если он готов к переговорам, то надо встречаться", - заявил президент.

Он подчеркнул, что встреча должна пройти без каких-либо условий.

"Он (Путин, ред.) хотел "Давайте встречаться". Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, сейчас прилетели сюда. После этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру, искать человека. Они (партнеры, - ред.) чувствуют неуважение России. На мой взгляд", - добавил Зеленский.

Переговоры Украины и России в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отказался от инициативы по 30-дневному перемирию в Украине, которую поддержали Киев, Вашингтон и ряд лидеров ЕС.

Вместо этого он предложил организовать личную встречу с украинской стороной в Турции.

Украина, ЕС и США одобрительно отреагировали на такую идею, и Владимир Зеленский заявил о готовности прибыть на переговоры в Турцию, чтобы встретиться с Путиным лично.

Однако, как и предполагали аналитики, Путин не появился. Зато в Стамбул он направил делегацию низкого уровня, которую возглавил его помощник Владимир Мединский - тот самый, который участвовал в переговорах с Украиной еще в 2022 году.

Украина же, наоборот, представлена в Турции на максимально высоком уровне. В делегацию вошли представители Офиса президента, Министерства обороны, военные командиры и представители разведки.

По прибытии в Турцию Зеленский резко высказался о российской делегации, назвав ее "бутафорской".

Известно также, что сейчас Зеленский отправил украинскую делегацию в Стамбул, куда ранее прибыли россияне. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Турция Перемирие России и Украины
NEWS
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия