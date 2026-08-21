"Не шукаємо для себе особливих умов": Стефанчук відповів на чутки про переїзд Ради

За його словами, Верховна Рада залишається працювати там, де й зараз, і переїжджати не планує.

"Я хочу також підкреслити, що Верховна Рада України не відмежується від суспільства та не шукає для себе особливих умов. Парламент працював і залишається працювати в будинку Верховної Ради України по вулиці Грушевського, 5", - наголосив він.

Голова парламенту також заявив, що режим роботи парламенту буде визначатись не публічними припущеннями, а самою Радою, "відповідно до потреб держави та безпекових оцінок у повноважених служб".

Що передувало

Раніше, 19 серпня, народний депутат Микита Потураєв заявив в етері Radio NV, що постійні повітряні тривоги в Києві ускладнюють повноцінну роботу парламенту.

За його словами, обговорюються два сценарії подальших дій. Згідно з одним з них, Верховна Рада планує тимчасовий переїзд до безпечнішого об’єкта.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин.