"Не саме зараз": у Білому домі пояснили позицію Байдена щодо передачі Україні F16

Салліван підтвердив журналістам у Японії в суботу, 20 травня, що Байден сказав своїм колегам з "Великої сімки" про те, що Штати підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами, припускаючи, що це рішення було схвалено "в поворотний момент у конфлікті" та мало на увазі "довгострокову прихильність до української самооборони".

"Тепер, коли ми доставили все, що, як ми обіцяли, збиралися доставити, щоб ми могли дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою, ми досягли моменту, коли настав час озирнутися і сказати, що Україні знадобиться як частина майбутніх сил, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії. Частиною цього є винищувачі четвертого покоління F16", - сказав Салліван.

За словами представника Білого дому, наразі ці літаки не потрібні Україні у відбитті агресії РФ, але вони відіграють свою роль пізніше.

"Ми вважаємо, що місце, де F16 вписується у бій, не саме зараз", - зазначив він.

Також Салліван підтвердив давню позицію США про те, що військова техніка, надана Україні, не призначена для проведення атак на території РФ.

Крім того, він не розкрив розклад, як довго проходитиме навчання українських військових.