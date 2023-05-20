"Не прямо сейчас": в Белом доме объяснили позицию Байдена по передаче Украине F16

Салливан подтвердил журналистам в Японии в субботу, 20 мая, что Байден сказал своим коллегам из "Большой семерки" о том, что Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями, предполагая, что это решение было принято "в поворотный момент в конфликте" и имело в виду "долгосрочную приверженность украинской самообороне".

"Теперь, когда мы доставили все, что, как мы обещали, собирались доставить, чтобы мы могли дать украинцам возможность добиться прогресса на поле боя, мы достигли момента, когда пришло время оглянуться и сказать, что Украине понадобится как часть будущих сил, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F16", - сказал Салливан.

По словам представителя Белого дома, в настоящее время эти самолеты не нужны Украине в отражении агрессии РФ, но они сыграют свою роль позже.

"Мы считаем, что место, где F16 вписывается в бой, не прямо сейчас", - отметил он.

Также Салливан подтвердил давнюю позицию США о том, что военная техника, предоставленная Украине, не предназначена для проведения атак на территории РФ

Кроме того, он не раскрыл расписание, как долго будет проходить обучение украинских военных.