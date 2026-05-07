Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження перед 9 травня

19:23 07.05.2026 Чт
2 хв
Україна вже пропонувала припинення вогню з 6 травня, але Кремль проігнорував це
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Читайте також: Росія офіційно оголосила "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня

Удари по об'єктах РФ перед 9 травня

За словами глави держави, українські сили завдали низку ударів по російських об'єктах, включно з цілями в Пермському регіоні та в районі Каспійського моря.

Серед уражених об'єктів він згадав ракетний корабель, здатний застосовувати "Калібри", а також нафтову інфраструктуру на значній відстані від українського кордону.

Окремо Зеленський відзначив результати ударів по Брянському напрямку, Туапсе та інших важливих об'єктах нафтової галузі Росії.

Перемир'я і позиція Москви на тлі 9 травня

Президент нагадав, що Україна пропонувала припинення вогню, зокрема з 6 травня, однак, за його словами, у відповідь послідували нові атаки і погрози з боку Росії.

Він підкреслив, що Москва, за його оцінкою, прагне забезпечити спокійне проведення заходів 9 травня, після чого, як стверджує українська сторона, може продовжити бойові дії. Також, за словами Зеленського, вже лунають заяви про можливі удари після цієї дати.

Попередження напередодні 9 травня

Зеленський назвав риторику російського керівництва "неадекватною логікою" і повідомив, що низка країн, близьких до Росії, планують направити своїх представників до Москви на заходи 9 травня.

У Росії вже допускають можливість ударів після 9 травня, що українська сторона розцінює як дивну і неадекватну логіку керівництва країни.

"Також надійшли звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники планують бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", - резюмував Зеленський.

Нагадуємо, що Європейський союз не планує зменшувати присутність своїх дипломатичних представництв у Києві, незважаючи на заклики Росії до іноземних місій евакуювати персонал до 9 травня.

