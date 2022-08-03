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"Не прячьтесь за женскими юбками": Данилов отреагировал на случаи бегства мужчин за границу

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 00:41
"Не прячьтесь за женскими юбками": Данилов отреагировал на случаи бегства мужчин за границу Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (facebook.com/rnbou)
Автор: Олег Васкив

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, если мужчина во время войны не может держать оружие в руках, то всегда можно найти альтернативу. Однако ни в коем случае не убегать за границу.

Об этом чиновник сказал в интервью "24 канала", сообщает РБК-Украина.

"Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие - помогайте другим способом. Находите любые возможности", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие - бегут из нее. В то же время, по его словам, другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все быстро станет на свои места. И выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте - так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", - добавил чиновник.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах и улицах.

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Алексей Данилов Война России против Украины
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