"Не прячьтесь за женскими юбками": Данилов отреагировал на случаи бегства мужчин за границу

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, если мужчина во время войны не может держать оружие в руках, то всегда можно найти альтернативу. Однако ни в коем случае не убегать за границу.

"Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие - помогайте другим способом. Находите любые возможности", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие - бегут из нее. В то же время, по его словам, другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все быстро станет на свои места. И выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте - так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", - добавил чиновник.