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"Не ховайтеся за жіночими спідницями": Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон

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Середа 03 серпня 2022 00:41
"Не ховайтеся за жіночими спідницями": Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (facebook.com/rnbou)
Автор: Олег Васьків

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, якщо чоловік у час війни не може тримати зброю в руках, то завжди можна знайти альтернативу. Однак у жодному разі не втікати за кордон.

Про це посадовець сказав у інтерв'ю "24 каналу", повідомляє РБК-Україна.

"Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості", - заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що несправедливо, коли одні чоловіки боронять Україну, а інші - втікають з неї. Водночас, за його словами, інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте - так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах і вулицях.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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