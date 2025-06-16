Макрон підтримає військові навчання Гренландії на тлі зазіхань Трампа

Макрон заявив про готовність Франції до участі у спільних навчаннях, спрямованих на посилення безпеки в Гренландії - автономній території Данії, яка останнім часом стала об’єктом підвищеної уваги з боку президента США Дональда Трампа.

"На Гренландію спрямовані зазіхання. Всі у Франції та ЄС вважають, що Гренландію не можна ані продавати, ані захоплювати", - наголосив Макрон під час прес-конференції в місті Нук (Гренландія), де він виступав разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Глава французької держави розкритикував можливу анексію території Сполученими Штатами, назвавши подібний сценарій "божевільним". Він також закликав до проведення спільних навчань в Арктичному регіоні за участі північних і балтійських країн, Канади, а також самих США.

Очікується, що Макрон порушить тему безпеки Гренландії під час саміту "Групи семи" (G7), який стартує в Канаді.

На порядку денному зустрічі - питання щодо конфліктів на Близькому Сході та в Україні, а також заяви лідерів про доступ до критично важливих мінералів, які, як вважається, у значних обсягах містяться на території Гренландії.

Президент Франції позиціонує себе як захисник європейського суверенітету і неодноразово критикував політику США. Зокрема, на початку року він закликав американських науковців, які постраждали від скорочення фінансування, переїжджати до Європи.

Минулого тижня Макрон заявив, що "Гренландія, Арктика і глибоководні ресурси не продаються", фактично прокоментувавши ініціативу Вашингтона щодо розвитку глибоководного видобутку в міжнародних водах.

"Ситуація довкола Гренландії - це серйозний сигнал для всієї Європи. Франція розглядає можливість відкриття консульства на території острова. Ви не залишитесь самі", - підсумував Макрон.

На території Гренландії вже функціонує американська авіабаза та радарна станція, що використовується для виявлення ракетних загроз і моніторингу космосу.