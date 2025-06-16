Макрон підтримає військові навчання Гренландії на тлі зазіхань Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон назвав ідею купівлі острова Гренландія "божевільною" і закликав Європу прокинутись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Макрон заявив про готовність Франції до участі у спільних навчаннях, спрямованих на посилення безпеки в Гренландії - автономній території Данії, яка останнім часом стала об’єктом підвищеної уваги з боку президента США Дональда Трампа.
"На Гренландію спрямовані зазіхання. Всі у Франції та ЄС вважають, що Гренландію не можна ані продавати, ані захоплювати", - наголосив Макрон під час прес-конференції в місті Нук (Гренландія), де він виступав разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Глава французької держави розкритикував можливу анексію території Сполученими Штатами, назвавши подібний сценарій "божевільним". Він також закликав до проведення спільних навчань в Арктичному регіоні за участі північних і балтійських країн, Канади, а також самих США.
Очікується, що Макрон порушить тему безпеки Гренландії під час саміту "Групи семи" (G7), який стартує в Канаді.
На порядку денному зустрічі - питання щодо конфліктів на Близькому Сході та в Україні, а також заяви лідерів про доступ до критично важливих мінералів, які, як вважається, у значних обсягах містяться на території Гренландії.
Президент Франції позиціонує себе як захисник європейського суверенітету і неодноразово критикував політику США. Зокрема, на початку року він закликав американських науковців, які постраждали від скорочення фінансування, переїжджати до Європи.
Минулого тижня Макрон заявив, що "Гренландія, Арктика і глибоководні ресурси не продаються", фактично прокоментувавши ініціативу Вашингтона щодо розвитку глибоководного видобутку в міжнародних водах.
"Ситуація довкола Гренландії - це серйозний сигнал для всієї Європи. Франція розглядає можливість відкриття консульства на території острова. Ви не залишитесь самі", - підсумував Макрон.
На території Гренландії вже функціонує американська авіабаза та радарна станція, що використовується для виявлення ракетних загроз і моніторингу космосу.
У неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп відвідав з офіційним візитом Гренландію. Він став першим іноземним лідером, що приїхав на острів після погроз американського лідера анексувати його.
Після вступу на посаду президента, Трамп кілька разів заявив, що Гренландія має стати частиною США.
Глава Білого дому навіть не виключив застосування сили для анексії острова.
Він переконаний, що входження Гренландії до США станеться на 100%.
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