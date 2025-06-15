Макрон відвідав Гренландію: чим особливий цей візит

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні прибув до Гренландії. Тим самим ставши першим очільником іноземної держави, який прилетів до автономії після погроз американського президента Дональда Трампа про анексію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR та Le Figaro .

Макрон прибув до столиці Гренландії Нуука разом із данською премʼєр-міністром Метте Фредеріксен. У них заплановані переговори з гренландським урядом.

"Я приїжджаю до Гренландії з посланням солідарності, підтримки та дружби", - сказав він після прибуття.

Президента Франції зустріли близько 100 місцевих жителів, частина з яких розмахували прапорами Гренландії. Деякі місцеві жителі також принесли з собою сині прапори ЄС.

"Дуже зворушливо бачити прапор і прихильність до європейської ідеї", - сказав французький президент.

За планом Макрон відвідає льодовик та підійметься на борт данського фрегата. Як зазначає Le Figaro, це своєрідні послання, які розшифровуються як підтримка суверенітету та територіальної цілісності Гренландії, її економічного розвитку та мобілізація на тлі "тривожного танення льодовиків".