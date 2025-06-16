Макрон поддержит военные учения Гренландии на фоне посягательств Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал идею покупки острова Гренландия "безумной" и призвал Европу проснуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Макрон заявил о готовности Франции к участию в совместных учениях, направленных на усиление безопасности в Гренландии - автономной территории Дании, которая в последнее время стала объектом повышенного внимания со стороны президента США Дональда Трампа.
"На Гренландию направлены посягательства. Все во Франции и ЕС считают, что Гренландию нельзя ни продавать, ни захватывать", - подчеркнул Макрон во время пресс-конференции в городе Нук (Гренландия), где он выступал вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Глава французского государства раскритиковал возможную аннексию территории Соединенными Штатами, назвав подобный сценарий "безумным". Он также призвал к проведению совместных учений в Арктическом регионе с участием северных и балтийских стран, Канады, а также самих США.
Ожидается, что Макрон поднимет тему безопасности Гренландии во время саммита "Группы семи" (G7), который стартует в Канаде.
На повестке дня встречи - вопросы о конфликтах на Ближнем Востоке и в Украине, а также заявления лидеров о доступе к критически важным минералам, которые, как считается, в значительных объемах содержатся на территории Гренландии.
Отметим, что президент Франции позиционирует себя как защитник европейского суверенитета и неоднократно критиковал политику США. В частности, в начале года он призвал американских ученых, пострадавших от сокращения финансирования, переезжать в Европу.
На прошлой неделе Макрон заявил, что "Гренландия, Арктика и глубоководные ресурсы не продаются", фактически прокомментировав инициативу Вашингтона по развитию глубоководной добычи в международных водах.
"Ситуация вокруг Гренландии - это серьезный сигнал для всей Европы. Франция рассматривает возможность открытия консульства на территории острова. Вы не останетесь одни", - подытожил Макрон.
На территории Гренландии уже функционирует американская авиабаза и радарная станция, используемая для обнаружения ракетных угроз и мониторинга космоса.
В воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп посетил с официальным визитом Гренландию. Он стал первым иностранным лидером, приехавшим на остров после угроз американского лидера аннексировать его.
После вступления в должность президента, Трамп несколько раз заявил, что Гренландия должна стать частью США.
Глава Белого дома даже не исключил применения силы для аннексии острова.
Он убежден, что вхождение Гренландии в США произойдет на 100%.
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