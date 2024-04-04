"Не принесе миру": глава МЗС Чехії пояснив небезпеку замороженого конфлікту
Заморожування війни Росії проти України не приведе до стабільного миру. Натомість Євросоюзу і НАТО потрібна дискусія про стратегію щодо дій країни-агресорки.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Як зауважив Ліпавський, ані у Північноатлантичного альянсу, ані у Європейського Союзу немає стратегії щодо РФ.
"Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", - зазначив він.
Водночас він наголосив на необхідності дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та Будапештський меморандум 1991 року.
Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.
"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі.
Він зазначив, що в такому випадку українці відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі.
Замороження конфлікту
"Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна - це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті", - каже Ліпавський.
Натомість він вважає, що війна в Україні стала наслідком масштабнішої проблеми - російського імперіалізму.
"Справжня проблема - це ідея, що лідер Кремля, чи то Путін, чи хтось інший, може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє", - зауважив глава МЗС Чехії.
Міністр нагадав про дії Росії в Криму, Грузії, Придністров'ї і вказав, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію.
"Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звісно, багато чого може статися", - зауважив він.
Замороження війни в Україні
Нагадаємо, раніше низка політичних керівників держави заявила про неможливість повторного т. зв. замороження конфлікту з Росією в рамках війни, посилаючись на порушені домовленості, які були укладені в Мінську у 2014 році.
Зокрема, на думку президента України Володимира Зеленського, "заморожений конфлікт" є патовою ситуацією, Україна вже жила з цим. Однак зараз країна не може собі дозволити чогось подібного.
При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що заморожування війни Росії проти України можливе лише теоретично. Позиція двох сторін відкидає таку можливість.
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