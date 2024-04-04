"Не принесе миру": глава МЗС Чехії пояснив небезпеку замороженого конфлікту

Заморожування війни Росії проти України не приведе до стабільного миру. Натомість Євросоюзу і НАТО потрібна дискусія про стратегію щодо дій країни-агресорки.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Як зауважив Ліпавський, ані у Північноатлантичного альянсу, ані у Європейського Союзу немає стратегії щодо РФ.

"Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", - зазначив він.

Водночас він наголосив на необхідності дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та Будапештський меморандум 1991 року.

Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі.

Він зазначив, що в такому випадку українці відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі.

Замороження конфлікту

"Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна - це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті", - каже Ліпавський.

Натомість він вважає, що війна в Україні стала наслідком масштабнішої проблеми - російського імперіалізму.

"Справжня проблема - це ідея, що лідер Кремля, чи то Путін, чи хтось інший, може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє", - зауважив глава МЗС Чехії.

Міністр нагадав про дії Росії в Криму, Грузії, Придністров'ї і вказав, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію.

"Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звісно, багато чого може статися", - зауважив він.