"Не только повышение налогов": почему бизнес просит уволить Гетманцева

Проверки, повышение налогового давления, а также схемы на таможне и рост роли государства в экономике - основные причины, по которым бизнес обратился к президенту с требованием уволить главу комитета по налогам Даниила Гетманцева с поста секретаря Нацсовета восстановления Украины.

"Несмотря на то, что половина бизнеса в стране не работает, а еще как минимум две трети от оставшейся половины работают далеко не в объемах мирного времени, Гетманцев предлагает отменить мораторий на проверки предпринимателей, если только они не работают в зоне боевых действий или не пострадали напрямую от войны. Таким образом, кроме постоянно нависающих над любым (все еще работающим) предпринимателем рисков, … - Гетманцев хочет добавить еще и риски проверок со всеми вытекающими коррупционными последствиями", - говорится в статье.

По мнению авторов, очевидно, что большого объема дополнительных ресурсов в бюджет это не принесет - "а вот карманы нечистых на руку чиновников наверняка пополнит".

Второй пример - возвращение к стандартным ставкам налогообложения после временного послабления и введения льготных ставок налогов с оборота и НДС для малого и среднего бизнеса.

"Сегодня основная задача правительства - искать финансирование для бюджетных расходов (пенсии, учителя, врачи, военные) за границей или через долговые бумаги. Функция же бизнеса при этим - давать работу и средства к существованию оставшимся в стране гражданам. Особенно важной здесь является роль экспортеров, …. Но даже для них у Гетманцева есть "сюрприз": возвращение НДС экспортерам он предлагает провести гособлигациями", - говорится в статье.

Также журналисты напоминают и о ряде провальных довоенных инициатив, в частности, о попытках фискализации ФОПов и провальной налоговой амнистии.

Еще один пример негативного влияния Гетманцева на экономические процессы - постоянное продвижение идей "протекционизма" для "избранных отраслей", налоговых льгот для тех предприятий и секторов, которые Кабмин признает "приоритетными". Такой подход, по мнению бизнеса, противоречит идеям рыночной экономики и развитию конкуренции, что в результате вредит не только самому бизнесу, но и потребителям.

Один из ключевых рисков, которые связаны с такими взглядами во время войны - а особенно во время будущего периода поствоенного восстановления - непрозрачное распределение многомиллиардных фондов на отстройку страны, которое будут прикрывать тем, что "государству виднее", считают журналисты.

Также ранее РБК-Украина писало о существенном влиянии, которое имеет Гетманцев на кадровую политику в налоговой и таможенной сферах. Да и сам глава комитета неоднократно подтверждал, что неформальная вертикаль принятия решений в этих ведомствах замыкается на нем.

С именем Гетманцева также связывают у усиление разгула коррупции на таможнях после либерализации транзитных потоков уже во время текущей фазы войны с Россией. Сам глава комитета прямо говорил о необходимости дать таможенникам как можно больше полномочий по контролю за гуманитарными грузами.

Кроме того, Гетманцев накануне полномасштабного вторжения России говорил о необходимости восстановить полноценную торговлю с ней, называя санкции против РФ со стороны стран запада неэффективными.