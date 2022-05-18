"Не тільки підвищення податків": чому бізнес просить звільнити Гетьманцева

Перевірки, підвищення податкового тиску, а також схеми на митниці й зростання ролі держави в економіці - основні причини, за якими бізнес звернувся до президента з вимогою звільнити голову комітету з податків Данила Гетманцева з посади секретаря Нацради відновлення України.

"Попри те, що половина бізнесу в країні не працює, а ще як мінімум дві третини від решти половини працюють далеко не в обсягах мирного часу, Гетьманців пропонує скасувати мораторій на перевірки підприємців, якщо тільки вони не працюють в зоні бойових дій або не постраждали безпосередньо від війни. Таким чином, крім постійно нависаючих над будь-яким (все ще працюючим) підприємцем ризиків, ... - Гетманцев хоче додати ще й ризики перевірок з усіма витікаючими корупційними наслідками", - йдеться в статті.

На думку авторів, очевидно, що великого обсягу додаткових ресурсів до бюджету це не принесе - "а ось кишені нечистих на руку чиновників напевно поповнить".

Другий приклад-повернення до стандартних ставок оподаткування після тимчасового послаблення і введення пільгових ставок податків з обороту і ПДВ для малого і середнього бізнесу.

"Сьогодні основне завдання уряду - шукати фінансування для бюджетних витрат (пенсії, вчителі, лікарі, військові) за кордоном або через боргові папери. Функція ж бізнесу при цьому - давати роботу і засоби до існування залишилися в країні громадянам. Особливо важливою тут є роль експортерів.... Але навіть для них у Гетманцева є "сюрприз": повернення ПДВ експортерам він пропонує провести держоблігаціями", - йдеться в статті.

Також журналісти нагадують і про низку провальних довоєнних ініціатив, зокрема, про спроби фіскалізації ФОПів та провальну податкову амністію.

Ще один приклад негативного впливу Гетьманцева на економічні процеси - постійне просування ідей "протекціонізму" для "обраних галузей", податкових пільг для тих підприємств і секторів, які Кабмін визнає "пріоритетними". Такий підхід, на думку бізнесу, суперечить ідеям ринкової економіки і розвитку конкуренції, що в результаті шкодить не тільки самому бізнесу, а й споживачам.

Один з ключових ризиків, які пов'язані з такими поглядами під час війни - а особливо під час майбутнього періоду поствоєнного відновлення - непрозорий розподіл багатомільярдних фондів на відбудову країни, який прикриватимуть тим, що "державі видніше", вважають журналісти.

Також раніше РБК-Україна писало про суттєвий вплив, який має Гетьманців на кадрову політику в податковій та митній сферах. Та й сам голова комітету неодноразово підтверджував, що неформальна вертикаль прийняття рішень в цих відомствах замикається на ньому.

З ім'ям Гетьманцева також пов'язують посилення розгулу корупції на митницях після лібералізації транзитних потоків вже під час поточної фази війни з Росією. Сам голова комітету прямо говорив про необхідність дати митникам якомога більше повноважень з контролю за гуманітарними вантажами.

Крім того, Гетьманцев напередодні повномасштабного вторгнення Росії говорив про необхідність відновити повноцінну торгівлю з нею, називаючи санкції проти РФ з боку країн Заходу неефективними.