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"Не получили предложений": члены набсовета Нафтогаза объяснили свою отставку

Автор: Юрий Дощатов

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден ушли в отставку, поскольку "не получили практичных предложений" по решению вопроса, связанного с правлением компании.

Об этом говорится в письме членов набсовета премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

В письме говорится о том, что набсовет по рекомендации премьера провел встречу с главой правления НАК Юрием Витренко, чтобы выяснить, возможно ли достичь компромисса.

"Во время этой встречи мы не получили никаких практичных предложений", - отметили члены наблюдательного совета.

В таких условиях, по их словам, орган не может обеспечивать работу членов правления, а также поддерживать стабильность компании. Таким образом, в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства три независимых члена сложили полномочия, чтобы подчеркнуть всю серьезность сложившейся ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Споттисвуд, Лескуа и Ван дер Хейден ушли в отставку, а также детально описало, в чем заключается конфликт с Витренко.

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Денис ШмыгальНафтогаз Украины