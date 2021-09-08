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"Не отримали пропозицій": члени наглядової ради Нафтогазу пояснили свою відставку

Автор: Юрій Дощатов

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден пішли у відставку, оскільки "не отримали практичних пропозицій" щодо вирішення питання, пов'язаного з правлінням компанії.

Про це йдеться в листі членів наглядової ради прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який є в розпорядженні РБК-Україна.

У листі йдеться про те, що наглядова рада за рекомендацією прем'єра провела зустріч з головою правління НАК Юрієм Вітренком, щоб з'ясувати, чи можливо досягти компромісу.

"Під час цієї зустрічі ми не отримали жодних практичних пропозицій", - зазначили члени наглядової ради.

В таких умовах, за їхніми словами, орган не може забезпечувати роботу членів правління, а також підтримувати стабільність компанії. Таким чином, у зв'язку з відсутністю принципів належного корпоративного управління в період зміни керівництва три незалежні члени склали повноваження, щоб підкреслити всю серйозність ситуації, що склалася.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Споттісвуд, Лескуа і Ван дер Хейден пішли у відставку, а також детально описало, в чому полягає конфлікт з Вітренком.

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Денис ШмигальНафтогаз України