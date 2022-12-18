"Не покладе край жаху". У Німеччині проти перемир’я в Україні на умовах РФ

У Німеччині виступили проти припинення вогню в Україні на російських умовах. Оскільки не покращить ситуацію, а лише буде гіршим для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу німецького МЗС Анналена Бербок, яку цитує Deutsche Welle.

"Воно (перемир'я на умовах РФ - ред.) не покладе край "жаху" людей в Україні, а зовсім навпаки", - заявила Бербок.

Вона підкреслила, війну почав ніхто інший, як президент Росії Володимир Путін, "і якщо Путін захоче, війна закінчиться завтра".

"На жаль, немає жодних чесних ознак відведення російських військ", - акцентувала Бербок.

Також глава МЗС Німеччини звернула увагу, що найгірша ситуація наразі на окупованих територіях України.

"Тут не тільки немає електрики та тепла, сюди не доходить навіть міжнародна допомога. Щодня люди живуть у страху перед викраденнями, тортурами, вбивствами з боку російських окупаційних сил", - підсумувала Бербок.

Зазначимо раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також висловив схожу думку. За його словами, перемир'я між Україною та РФ наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що країна-агресор залишить усі окуповані території собі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попереджав, Росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я", аби відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

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