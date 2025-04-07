"Не подобаються бомбардування": Трамп заявив про переговори з РФ щодо закінчення війни

Участь США в мирних переговорах

Вашингтон наразі контактує з Україною та Росією, щоб допомогти обидвом країнам завершити повномасштабну війну. Протягом останніх місяців у Саудівській Аравії, а також Туреччині пройшла низка окремих зустрічей американської сторони з представниками України та Росії.

У випадку з Києвом, з метою тиску, Вашингтон призупиняв військову допомогу й обмін розвідданих. Втім, в бік Росії наразі лише лунали погрози.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Конгрес вже почав працювати над законопроєкт про санкції проти Росії, у зв'язку з чим Москва повинна вирішити, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.

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