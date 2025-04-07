"Не нравятся бомбардировки": Трамп заявил о переговорах с РФ об окончании войны

Участие США в мирных переговорах

Вашингтон сейчас контактирует с Украиной и Россией, чтобы помочь обеим странам завершить полномасштабную войну. В течение последних месяцев в Саудовской Аравии, а также Турции прошел ряд отдельных встреч американской стороны с представителями Украины и России.

В случае с Киевом, с целью давления, Вашингтон приостанавливал военную помощь и обмен разведданными. Впрочем, в сторону России пока только звучали угрозы.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях против России, в связи с чем Москва должна решить, готова ли она к завершению полномасштабной войны.

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