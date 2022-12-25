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"Не підливали масла у вогонь". У Китаї цинічно виправдались за позицію щодо війни в Україні

Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван І (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У МЗС Китаю цинічно захистили позицію країни щодо війни в Україні. Та зазначили, що Пекін поглибить зв'язки з Москвою в наступному році.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Китай поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю з Росією...Що стосується кризи (війни - ред.) в Україні, ми послідовно відстоювали фундаментальні принципи об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації", - заявив Ван І.

Також він звинуватив США у "погіршенні американо-китайських відносин", заявивши, що Пекін "рішуче відкинув помилкову політику Вашингтона", яка продовжувала нібито розглядати Пекін як свого "головного конкурента".

Нагадаємо, нещодавно посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що російське вторгнення в Україну поставило Пекін "у дуже складне становище", оскільки він не хоче "обирати між друзями".

Додамо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із заступником Ради безпеки РФ Дмитром Мєдвєдєвим під час якої сторони заявили про "посилення стратегічної співпраці".

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