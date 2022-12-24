"Не хочемо обирати між друзями": посол Китаю в ЄС озвучив позицію щодо вторгнення Росії

Російське вторгнення в Україну поставило Китай "у дуже складне становище", оскільки Пекін не хоче "обирати між друзями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового посла Китаю в ЄС Фу Цуна в інтерв'ю для South China Morning Post .

Посол заявив, що війна в Україні "стає проблемою для двосторонніх відносин із ЄС".

"Ми зазнаємо побічних збитків від цієї кризи. І Росія, і Україна є добрими друзями, тому ми не хочемо обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції", - сказав він.

Фу Цун також заявив, що війна поставила "Пекін у дуже складне становище, з політичної точки зору".

Фу назвав війну в Україні "так званою спецоперацією", оскільки "саме так його конфлікт назвали росіяни".

"На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом Путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення... Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги Росії. Насправді наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові брати участь у будь-яких мирних зусиллях", - запевнив він.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що затягування і ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, що беруть участь у війні.

Нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, необхідні для продовження війни проти України.

Про те, на чиєму боці Китай у війні Росії проти України читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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