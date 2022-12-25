"Не подливали масла в огонь". В Китае цинично оправдались за позицию по войне в Украине

"Китай будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией... Что касается кризиса (войны - ред.) в Украине, мы последовательно отстаивали фундаментальные принципы объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения той или иной стороне, не подливая масла в огонь, тем более не отыскивая эгоистических выгод из ситуации", - заявил Ван И.

Также он обвинил США в "ухудшении американо-китайских отношений", заявив, что Пекин "решительно отверг ошибочную политику Вашингтона", которая продолжала якобы рассматривать Пекин как своего "главного конкурента".

Напомним, недавно посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что российское вторжение в Украину поставило Пекин "в очень сложное положение", поскольку он не хочет "избирать между друзьями".

Добавим, ранее лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой стороны заявили об "усилении стратегического сотрудничества".

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