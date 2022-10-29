"Не панікуйте". У Зеленського пожартували над окупантами після "атаки" БПЛА у Севастополі

Окупанти після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі відключили камери відеоспостереження. В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"Не панікуйте. Просто відключайте камери не лише у Севастополі, а й скрізь на окупованій території", - заявив він. При цьому Подоляк іронічно висміяв російську пропаганду. "Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив", - зазначив радник голови ОП.