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"Не паникуйте". У Зеленского пошутили над оккупантами после "атаки" БПЛА в Севастополе

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты после так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе отключили камеры видеонаблюдения. В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории", - заявил он.

При этом Подоляк иронично высмеял российскую пропаганду.

"После "отрицательного наступления" до границ-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл", - отметил советник главы ОП.

Напомним, оккупанты сегодня заявили о якобы "атаке" БПЛА в Севастополе, при этом обвинив ВСУ в организации.

По неподтвержденной информации, в результате взрывов поврежден морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Однако украинские военные пока не имеют официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ, но не исключают такую возможность.

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