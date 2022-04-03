UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не останутся безнаказанными. Мир должен ужаснуться": Арестович о преступлениях РФ в Киевской области

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал специальное обращение о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городах Киевской области. Он призвал мир обратить внимание на эти преступления, которые выглядят как "картинка из фильма ужасов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича во время видеообращения.

"Буча, Ирпень и Гостомель - это города, которые освобождены, представляют собой картинку из фильма ужасов, постапокалиптического. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений войск РФ: изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, представители местного самоуправления, дети, старики, мужчины, у многих завязаны руки, следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок", - рассказал он.

Арестович заверил, что все преступления российских оккупантов будут учтены и не останутся безнаказанными.

"О таких вещах как ограбление или попытка забрать золото, ценные вещи, ковры, стиральные машины и т. д. нечего уже и говорить. Это, безусловно, все будет учтено и прокуратурой Украины и правоохранительными органами, и международными уголовными судами. Хочу вас заверить, никакие преступления не останутся безнаказанными. Мир должен ужаснуться", - резюмировал он.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 39 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаГостомельИрпеньВойна России против Украины