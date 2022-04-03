"Не залишаться безкарними. Світ має жахнутися": Арестович про злочини РФ у Київської області

"Буча, Ірпінь та Гостомель - це міста, які звільнені, являють собою картинку з фільму жахів, постапокаліптичного. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів військ РФ: зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, представники місцевого самоврядування, діти, люди похилого віку, чоловіки, у багатьох зав'язані руки, сліди катувань, люди вбиті пострілами в потилицю", - розповів він.

Арестович запевнив, що всі злочини російських окупантів будуть враховані та не залишаться безкарними.

"Про такі речи як пограбування або намагання забрати золото, коштовні речі, коври, пральні машини і т. д. годі вже й говорити. Це, безумовно, все буде враховано і прокуратурою України і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами. Хочу вас завірити, жодні злочини не залишаться безкарними. Світ має жахнутися", - резюмував він.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. За його словами, розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Крім того, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області та заявив, що європейські лідери мають негайно зупинити дії РФ.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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