"Не останутся безнаказанными. Мир должен ужаснуться": Арестович о преступлениях РФ в Киевской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал специальное обращение о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городах Киевской области. Он призвал мир обратить внимание на эти преступления, которые выглядят как "картинка из фильма ужасов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича во время видеообращения.

"Буча, Ирпень и Гостомель - это города, которые освобождены, представляют собой картинку из фильма ужасов, постапокалиптического. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений войск РФ: изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, представители местного самоуправления, дети, старики, мужчины, у многих завязаны руки, следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок", - рассказал он.

Арестович заверил, что все преступления российских оккупантов будут учтены и не останутся безнаказанными.

"О таких вещах как ограбление или попытка забрать золото, ценные вещи, ковры, стиральные машины и т. д. нечего уже и говорить. Это, безусловно, все будет учтено и прокуратурой Украины и правоохранительными органами, и международными уголовными судами. Хочу вас заверить, никакие преступления не останутся безнаказанными. Мир должен ужаснуться", - резюмировал он.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

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