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"Не залишаться безкарними. Світ має жахнутися": Арестович про злочини РФ у Київської області

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Київська область, Неділя 03 квітня 2022 13:10
"Не залишаться безкарними. Світ має жахнутися": Арестович про злочини РФ у Київської області Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович записав спеціальне звернення щодо масових вбивств російськими військовими мирних жителів у містах Київської області. Він закликав світ звернути увагу на ці злочини, які виглядають як "картинка з фільму жахів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича під час відеозвернення.

"Буча, Ірпінь та Гостомель - це міста, які звільнені, являють собою картинку з фільму жахів, постапокаліптичного. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів військ РФ: зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, представники місцевого самоврядування, діти, люди похилого віку, чоловіки, у багатьох зав'язані руки, сліди катувань, люди вбиті пострілами в потилицю", - розповів він.

Арестович запевнив, що всі злочини російських окупантів будуть враховані та не залишаться безкарними.

"Про такі речи як пограбування або намагання забрати золото, коштовні речі, коври, пральні машини і т. д. годі вже й говорити. Це, безумовно, все буде враховано і прокуратурою України і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами. Хочу вас завірити, жодні злочини не залишаться безкарними. Світ має жахнутися", - резюмував він.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. За його словами, розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Крім того, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області та заявив, що європейські лідери мають негайно зупинити дії РФ.

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