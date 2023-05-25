"Не одноразовий захід". Подоляк пояснив свої слова про початок контрнаступу

Як відзначив Подоляк, контрнаступ:

не є "одноразовим заходом", який розпочнеться о певній годині певного дня;

це десятки різних заходів зі знищення російських окупантів на різних напрямках, які відбулись вчора, відбуваються сьогодні та продовжуватимуться завтра;

це також інтенсивне знищення логістики ворога.

Контрнаступ вже розпочався?

Раніше радник голови Офісу президента заявив про те, що контрнаступ наших військових вже розпочався й триває протягом декількох днів. За його словами, інтенсивні бої йдуть по всій лінії кордону.

"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - сказав він.

Деокупація України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що наші воїни готують дуже важливі контрнаступальні дії, однак для цього необхідно ще трохи часу.

Вже 23 травня, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов відзначив, що ЗСУ вже мають необхідний мінімум для початку контрнаступу. Водночас для повного витіснення ворога необхідно більше озброєння, зокрема західні винищувачі.