"Не одноразовое мероприятие". Подоляк объяснил свои слова о начале контрнаступления

Как отметил Подоляк, контрнаступление:

не является "одноразовым мероприятием", которое начнется в определенный час определенного дня;

это десятки различных мер по уничтожению российских окупантов на разных направлениях, которые состоялись вчера, проходят сегодня и будут продолжаться завтра;

это также интенсивное уничтожение логистики врага.

Контрнаступление уже началось?

Ранее советник главы Офиса президента заявил о том, что контрнаступление наших военных уже началось и продолжается в течение нескольких дней. По его словам, интенсивные бои идут по всей линии границы.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - сказал он.

Деокупация Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши воины готовят очень важные контрнаступательные действия, однако для этого необходимо еще немного времени.

Уже 23 мая, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что у ВСУ уже есть необходимый минимум для начала контрнаступления. В то же время для полного вытеснения врага необходимо большее вооружения, в том числе западные истребители.