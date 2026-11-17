Мобілізація в Україні є "великим тягарем", але без неї не було б можливості виконувати завдання.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Святослав Заїць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

Він заявив, що мобілізація - "великий тягар", який лежить на Сухопутних військах. Заїць зазначив, що військовослужбовці спільно з Національною поліцією займаються доставкою людей.

"Не найкраща робота насправді, так як в інформаційному просторі дуже висвітлюється це негативно, але всі повинні розуміти, без цього ми не існували б, ми не могли б виконувати завдання, це раз", - заявив генерал.

Ще одним важливим моментом командувач Сухопутних військ назвав якісну підготовку військових та збереження їхнього життя під час виконання бойових завдань.

"І другий момент - це підготовка бійця, це наше основне завдання, це підвищити якість підготовки: базової - загальної військової підготовки, фахової підготовки, подальша хороша адаптація в районі виконання завдань і застосування солдата правильно, розумно, і щоб берегти його", - розповів Заїць.