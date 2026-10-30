Непридатних не мобілізують: ЗСУ посилюють контроль за роботою ВЛК при військкоматах

У Збройних силах України посилюють контроль за роботою військово-лікарських комісій. Мета - підвищити якість медоглядів та унеможливити мобілізацію непридатних громадян.

Про це заявив представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК.

Окрім запобігання проявам корупції, нововведення спрямовані на те, щоб громадяни, які за станом здоров'я не можуть проходити службу, не призивалися до армії. Зокрема, запроваджується ретельний моніторинг обґрунтованості всіх рішень комісій.

Відповідальність лікарів та перевірки

Особливу увагу приділятимуть ситуаціям, коли людину спочатку визнали придатною, а згодом виявили непридатність через захворювання, не пов'язані з проходженням служби. Заклади охорони здоров'я та конкретні фахівці нестимуть відповідальність за фіктивні чи недбалі висновки.

Окремий акцент робиться на ретельному обстеженні людей із хронічними хворобами, які можуть загостритися вже в перші місяці служби.

Крім того, для голів і членів ВЛК регулярно організовуватимуть спеціальні навчальні курси щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів.

Контроль за роботою ТЦК

Окрім комісій, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК направляють людей на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Як наголосив Лиховій, ці рішення відповідають вересневим принципам головнокомандувача щодо чесної оцінки реального стану справ і готовності виправляти помилки.

"Відповідно до цих принципів, люди - головна цінність української армії, і їхнє життя та здоров'я мають бути пріоритетом на всіх етапах військової служби", - підкреслив він.