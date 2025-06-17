Дюплантіс відреагував на досягнення 12-річного українця, що перевершив його рекорд: відео показала Магучіх

Дворазовий олімпійський чемпіон та рекордсмен світу в стрибках з жердиною – швед Арманд Дюплантіс високо оцінив успіх 12-річного українця Матвія Строгалєва, який перевершив його досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Який рекорд підкорив юний українець

На юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики, що проходив у Львові, Строгалєв злетів над планкою в 4,00 метри. Він перевершив результат Дюплантіса, який у 2012 році в такому ж віці стрибнув "лише" на 3,97 м. Таким чином юний українець встановив неофіційний світовий рекорд серед 12-річних.

Що сказав Дюплантіс

Легендарний шведський стрибун, якому відео показала Ярослава Магучіх, заявив, що дуже радий за юного спортсмена. Також він висловив сподівання, що в майбутньому позмагається з Матвієм на великих стартах.

"Це надзвичайно. Ярослава Магучіх показала мені відео. Був дуже радий це побачити. Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. І він такий, навіть трішки кращий. Сподіваюся, що він буде прогресувати. І, можливо, якщо я довго стрибатиму, ми позмагаємося з ним", - заявив 25-річний спортсмен у коментарі "Суспільному" після етапу Діамантової ліги в Стокгольмі.

Хто такий Матвій Строгалєв

Юний рекордсмен – виходець зі славетної спортивної родини. Його мати – Анжела Балахонова, срібна призерка чемпіонату світу-1999 і чемпіонка Європи. Батько – Вадим Строгалєв, фіналіст чемпіонатів світу та учасник Олімпіади-2004, нині працює тренером.

Старший брат Матвія – Нікіта Строгалєв – також виступає у стрибках з жердиною і є фіналістом юніорського чемпіонату світу.