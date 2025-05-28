"Не можу приїхати". Юна зірка "Байєра" вкотре проігнорував збірну України

Форвард юнацької команди німецького "Байєра" Артем Степанов в черговий раз відмовився приєднуватися до збірної України U-20, яка готується до чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вацко On Air .

Відмова без пояснення причин

17-річний талант, який вже неодноразово демонстрував своє небажання співпрацювати з тренерським штабом Дмитра Михайленка, знову проігнорував виклик, не вказавши причин.

За інформацією журналіста і коментатора Віктора Вацка, представники Української асоціації футболу не могли вийти на зв'язок із гравцем. Лише згодом Степанов лаконічно повідомив менеджера команди: "Я не зможу приїхати". Жодних пояснень, офіційних чи неформальних, так і не надійшло. При цьому "Байєр" дав згоду відпустити футболіста в збірну України.

Це не перший випадок відмови Степанова грати за юнацьку збірну. Існує версія, що причиною його ігнорування є особистий конфлікт із головним тренером Дмитром Михайленком. На попередніх зборах U-19 Степанов з'явився лише одного разу.

Сезон Степанова у Німеччині

Попри суперечки з федерацією, кар'єра Артема в Німеччині розвивається стрімко. Цього сезону він став головною ударною силою юнацького складу "Байєра", забивши 22 голи у 24 матчах Бундесліги U-19 та допомігши команді вийти до фіналу.

Восени з'являлися чутки про його можливу натуралізацію для збірної Німеччини, проте родина гравця публічно спростувала таку ймовірність.

У сезоні-2025/26 Степанов проведе новий етап у кар'єрі – він орендований "Нюрнбергом" з другої Бундесліги, де отримає шанс закріпитися на дорослому рівні.

Плани збірної U-20

Юнацька збірна України U-20 готується до чемпіонату світу, що відбудеться з 27 вересня до 19 жовтня в Чилі.

У рамках підготовки команда зіграє два контрольні матчі – 6 червня проти Марокко U-20 та 10 червня проти США U-19. До складу викликали 24 футболістів, зокрема, й представників європейських топ-клубів: воротаря Іллю Волошина з мадридського "Реала" та півзахисника Данила Кревсуна з дортмундської "Боруссії".

Ім'я Степанова наразі фігурує в резервному списку. Додамо, що в 2023 році форвард "Байєра" дебютував за збірну України U-16. Також грав за "синьо-жовті" команди 17 та 19-річних. Загалом у юнацьких збірних провів 12 матчів, у яких забив 8 голів.