UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Не можемо залежати від третіх країн": Іспанія закликає Європу до власної армії

Фото: міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн і зміцнити безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

"Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін", - заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.

Альбарес також прокоментував глобальні виклики.

"Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії", - зазначив він.

Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію Росії.

"Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для Росії", - підкреслив Альбарес.

Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.

Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив можливість залучення іспанських військових до миротворчої місії в Україні після оголошеного припинення вогню в рамках потенційної мирної угоди.

Після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі він повідомив, що розпочне серію консультацій із представниками більшості парламентських фракцій, щоб обговорити можливий внесок Іспанії у мирний процес.

Раніше Санчес різко відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа збільшити оборонні витрати європейських країн до 5% ВВП, підкресливши, що майбутнє Європи має будуватися не на мілітаризації, а на єдності та повазі до міжнародного права.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниІспаніяЗбройні сили України