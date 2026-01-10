"Не можемо залежати від третіх країн": Іспанія закликає Європу до власної армії

"Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін", - заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.

Альбарес також прокоментував глобальні виклики.

"Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії", - зазначив він.

Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію Росії.

"Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для Росії", - підкреслив Альбарес.

Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.

Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.