"Не можемо довіряти цим людям": Зеленський розповів, чи непокоять його погрози Ірану

Іран фактично вже бере участь у війні проти України - через постачання Росії дронів "Шахед" та технологій їх виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Sky News.
Зеленського запитали, чи є ризик прямого нападу Ірану на Україну на тлі погроз Тегерана. Президент відповів, що фактично напад уже стався, просто в іншій формі.
"Якщо Іран із першого року війни дав Росії нову базу, нові технології - безпілотники "Шахед", поставив тисячі цих дронів у перший рік, а потім передав ще й ліцензії на виробництво - хіба це не напад на нас? Гадаю, що так", - сказав він.
За словами Зеленського, Україна намагається не відкривати новий фронт і діє обережно, однак приховувати очевидне немає сенсу.
"Іранці та північнокорейці вже напали на нас", - заявив президент.
Він нагадав, що обидві країни постачали Кремлю дрони, ракети та артилерійські снаряди калібру 155 мм протягом російського вторгнення без жодних попереджень чи провокацій з боку Києва, а також про 10 тисяч північнокорейських військових, залучених до війни.
"Ми не можемо довіряти цим людям", - підсумував Зеленський.
Готовність до того, що ці загрози можуть посилитись, за його словами, теж потрібна вже зараз.
Нагадаємо, Іран звинуватив Україну в ударі по судну в Каспійському морі - унаслідок атаки загинув один моряк, ще один отримав поранення.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі попереджав, що його країна відповість на цей удар, назвавши дії України "грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю з метою втягнути Європу в свою війну". Іранські медіа тим часом погрожували Україні балістичними ударами у відповідь на заяву Зеленського.