"Не можемо довіряти цим людям": Зеленський розповів, чи непокоять його погрози Ірану

Зеленського запитали, чи є ризик прямого нападу Ірану на Україну на тлі погроз Тегерана. Президент відповів, що фактично напад уже стався, просто в іншій формі.

"Якщо Іран із першого року війни дав Росії нову базу, нові технології - безпілотники "Шахед", поставив тисячі цих дронів у перший рік, а потім передав ще й ліцензії на виробництво - хіба це не напад на нас? Гадаю, що так", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна намагається не відкривати новий фронт і діє обережно, однак приховувати очевидне немає сенсу.

"Іранці та північнокорейці вже напали на нас", - заявив президент.

Він нагадав, що обидві країни постачали Кремлю дрони, ракети та артилерійські снаряди калібру 155 мм протягом російського вторгнення без жодних попереджень чи провокацій з боку Києва, а також про 10 тисяч північнокорейських військових, залучених до війни.

"Ми не можемо довіряти цим людям", - підсумував Зеленський.

Готовність до того, що ці загрози можуть посилитись, за його словами, теж потрібна вже зараз.