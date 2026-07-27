"Не можем доверять этим людям": Зеленский рассказал, беспокоят ли его угрозы Ирану

Иран фактически уже участвует в войне против Украины - из-за поставок России дронов "Шахед" и технологий их производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Sky News.
Зеленского спросили, есть ли риск прямого нападения Ирана на Украину на фоне угроз Тегерана. Президент ответил, что фактически нападение уже произошло, просто в другой форме.
"Если Иран с первого года войны дал России новую базу, новые технологии - беспилотники "Шахед", поставил тысячи этих дронов в первый год, а затем передал еще и лицензии на производство - разве это не нападение на нас? Думаю, что да", - сказал он.
По словам Зеленского, Украина пытается не открывать новый фронт и действует осторожно, однако скрывать очевидное нет смысла.
"Иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - заявил президент.
Он напомнил, что обе страны поставляли Кремлю дроны, ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в течение российского вторжения без предупреждений или провокаций со стороны Киева, а также о 10 тысячах северокорейских военных, привлеченных к войне.
"Мы не можем доверять этим людям", - подытожил Зеленский.
Готовность к тому, что эти угрозы могут усугубиться, по его словам, тоже нужна уже сейчас.
Напомним, Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море - в результате атаки погиб один моряк, еще один получил ранения.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупреждал, что его страна ответит на этот удар, назвав действия Украины "грубым нарушением Устава ООН, совершенном по указанию Израиля с целью втянуть Европу в свою войну". Иранские медиа тем временем угрожали Украине баллистическими ударами в ответ на заявление Зеленского.