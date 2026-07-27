"Не можем доверять этим людям": Зеленский рассказал, беспокоят ли его угрозы Ирану

Зеленского спросили, есть ли риск прямого нападения Ирана на Украину на фоне угроз Тегерана. Президент ответил, что фактически нападение уже произошло, просто в другой форме.

"Если Иран с первого года войны дал России новую базу, новые технологии - беспилотники "Шахед", поставил тысячи этих дронов в первый год, а затем передал еще и лицензии на производство - разве это не нападение на нас? Думаю, что да", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина пытается не открывать новый фронт и действует осторожно, однако скрывать очевидное нет смысла.

"Иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - заявил президент.

Он напомнил, что обе страны поставляли Кремлю дроны, ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в течение российского вторжения без предупреждений или провокаций со стороны Киева, а также о 10 тысячах северокорейских военных, привлеченных к войне.

"Мы не можем доверять этим людям", - подытожил Зеленский.

Готовность к тому, что эти угрозы могут усугубиться, по его словам, тоже нужна уже сейчас.