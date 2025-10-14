"Не мають права на валізу": Wizz Air розкритикувала скасування оплати за ручну поклажу

Генеральний директор угорської авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді розкритикував плани Євросоюзу заборонити авіакомпаніям стягувати оплату за перевезення ручної поклажі. За його словами, таке рішення є "нераціональним" і може створити хаос у повітряному сполученні.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на польське видання money.pl.
Вараді зазначив, що політики намагаються використати захист прав пасажирів у політичних цілях, але забувають про реальні обмеження авіації.
"Кожен літак має фізичні межі. Якщо всі пасажири братимуть великі валізи в салон, це призведе до затримок і навіть скасувань рейсів. Ми ризикуємо отримати ще більший безлад, думаючи, що вирішуємо проблему", - сказав він.
За словами керівника Wizz Air, ідея зробити ручну поклажу "правом кожного пасажира" є абсурдною.
"Пасажир не має "права людини" на валізу. І ніхто не може довести, що кожен мусить брати багаж у салон під час кожної подорожі", - зазначає він.
Вараді також висловився щодо зростання вартості авіаквитків у Європі. Він наголосив, що головними чинниками залишаються ціни на паливо, зарплати та витрати на інфраструктуру, але Wizz Air планує стримувати підвищення тарифів завдяки новим, більш економічним літакам.
Нагадаємо, влітку нинішнього року Європейська комісія заявила про плани уніфікувати правила перевезення ручної поклажі в усіх авіакомпаніях ЄС. Нові стандарти передбачають, що пасажири зможуть безкоштовно брати на борт одну особисту річ та невелику ручну поклажу.
РБК-Україна раніше розповідало про правила перевезення речей у літаку. Авіакомпанії мають чіткий перелік заборонених предметів, серед яких зброя, вибухівка, токсичні, займисті чи корозійні речовини. У ручній поклажі заборонено мати гострі предмети, рідини понад 100 мл, запальнички, перцеві балончики тощо.