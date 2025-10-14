"Не мають права на валізу": Wizz Air розкритикувала скасування оплати за ручну поклажу

Вараді зазначив, що політики намагаються використати захист прав пасажирів у політичних цілях, але забувають про реальні обмеження авіації.

"Кожен літак має фізичні межі. Якщо всі пасажири братимуть великі валізи в салон, це призведе до затримок і навіть скасувань рейсів. Ми ризикуємо отримати ще більший безлад, думаючи, що вирішуємо проблему", - сказав він.

За словами керівника Wizz Air, ідея зробити ручну поклажу "правом кожного пасажира" є абсурдною.

"Пасажир не має "права людини" на валізу. І ніхто не може довести, що кожен мусить брати багаж у салон під час кожної подорожі", - зазначає він.

Вараді також висловився щодо зростання вартості авіаквитків у Європі. Він наголосив, що головними чинниками залишаються ціни на паливо, зарплати та витрати на інфраструктуру, але Wizz Air планує стримувати підвищення тарифів завдяки новим, більш економічним літакам.