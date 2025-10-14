"Не имеют права на чемодан": Wizz Air раскритиковала отмену оплаты за ручную кладь

Варади отметил, что политики пытаются использовать защиту прав пассажиров в политических целях, но забывают о реальных ограничениях авиации.

"Каждый самолет имеет физические пределы. Если все пассажиры будут брать большие чемоданы в салон, это приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Мы рискуем получить еще больший беспорядок, думая, что решаем проблему", - сказал он.

По словам руководителя Wizz Air, идея сделать ручную кладь "правом каждого пассажира" является абсурдной.

"Пассажир не имеет "права человека" на чемодан. И никто не может доказать, что каждый должен брать багаж в салон во время каждого путешествия", - отмечает он.

Варади также высказался относительно роста стоимости авиабилетов в Европе. Он отметил, что главными факторами остаются цены на топливо, зарплаты и расходы на инфраструктуру, но Wizz Air планирует сдерживать повышение тарифов благодаря новым, более экономичным самолетам.