Фіцо відмовився засуджувати Росію за ракетний удар по Сумах

Удар по Сумах 13 квітня

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Сум. Балістичні ракети з касетною бойовою частиною розірвалися в місці великого скупчення мирних жителів. Зокрема, біля місця удару в той момент проїжджав тролейбус.

Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб. Окрім того, через ворожу атаку загинули щонайменше 35 людей.

Чергову терористичну атаку Росії засудили світові лідери. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, реагуючи на таку трагедію, наголосив, що Росія обирає війну замість згоди на пропозицію припинити вогонь.

Президент США Дональд Трамп також відреагував на вчорашню ракетну атаку Росії по Сумах, назвавши її "жахливою помилкою".

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