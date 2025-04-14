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Фицо отказался осуждать Россию за ракетный удар по Сумам

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "не имеет достаточной информации", чтобы прокомментировать ракетный удар по Сумам 13 апреля. Поэтому он отказался прямо осуждать Россию за эту атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postoj.sk.

Во время брифинга журналисты попросили Фицо прокомментировать ракетный удар РФ по Сумам.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но я не имею достаточно информации, чтобы сейчас что-то сказать", - сказал словацкий премьер.

 

Удар по Сумам 13 апреля

Напомним, вчера, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Сум. Баллистические ракеты с кассетной боевой частью разорвались в месте большого скопления мирных жителей. В частности, возле места удара в тот момент проезжал троллейбус.

По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумам возросло до 119 человек. Кроме того, из-за вражеской атаки погибли по меньшей мере 35 человек.

Очередную террористическую атаку России осудили мировые лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, реагируя на такую трагедию, отметил, что Россия выбирает войну вместо согласия на предложение прекратить огонь.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на вчерашнюю ракетную атаку России по Сумам, назвав ее "ужасной ошибкой".

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Российская ФедерацияСумыРоберт ФицоВойна в УкраинеРакетный удар