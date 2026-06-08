"Не матиме вибору": Трамп різко відповів Нетаньягу щодо майбутнього угоди з Іраном

Що сказав Трамп

В телефонному інтерв'ю FT Трамп дав чітку відповідь на питання, чи зможе Нетаньяху заблокувати угоду США з Іраном.

"Він не матиме вибору. Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він - ні", - заявив президент США.

Окремо Трамп сказав Fox News, що інструктує прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху утриматися від відповідних ударів по Ірану попри заяви ізраїльських військових про готовність до відповіді.

Про іранські ракети

Інтерв'ю відбулося після того, як Іран запустив залп балістичних ракет по Ізраїлю - найсерйозніше порушення перемир'я з квітня. Трамп запевнив, що це не вплине на переговори.

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"Угода може відбутися сама по собі - або ні, але це на неї не вплине", - сказав він.

При цьому Трамп звучав менш оптимістично щодо близькості угоди, ніж раніше: "Думаю, переговори тривають. Побачимо, що буде", - додав президент.

Якщо угода зірветься

Трамп не виключив силового варіанту. "Це означатиме одне з двох: або ми зайдемо і займемося рештою того, чого не зробили військовим шляхом. Або просто збережемо блокаду Ірану - вона, мабуть, потужніша за будь-який удар", - пояснив він.