"Не люблю говорити": Трамп прокоментував переговори США з Іраном

Президент США Дональд Трамп відмовився чітко висловити свою думку про переговори стосовно нової ядерної угоди з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я думаю, що вони (переговори. - ред.) йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю", - заявив глава держави на борту літака Air Force One.
Джерела, які беруть участь у переговорах, повідомили CNN, що адміністрація Трампа прагне діяти швидко.
Наступний раунд переговорів запланований на 19 квітня.
Після вступу на посаду президента, Дональд Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном і звернувся з відповідною пропозицією до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
У разі відмови домовлятися, глава Білого дому пригрозив масованими обстрілами Ірану, зокрема ядерних об'єктів. Тегеран попередив, що будь-який напад на країну втягне США в ширший близькосхідний конфлікт.
В суботу спеціальний посланець президента США Стів Віткофф провів перший раунд непрямих переговорів з іранською стороною в Маскаті, Оман.
Білий дім оцінив переговори у позитивному ключі.
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